Elisabetta II e il segreto degli ABBA | balli risate e vita privata

Un'anziana assistente della regina Elisabetta ha condiviso dettagli sulla vita privata della sovrana, rivelando che si divertiva ascoltando gli ABBA e che questa passione risale al 1992. La testimonianza offre uno sguardo inedito sui momenti più intimi e spensierati della regina, lontani dai doveri ufficiali. La rivelazione si inserisce in un quadro di ricordi personali condivisi da chi ha vissuto a stretto contatto con la sovrana.

Angela Kelly, storica assistente della regina Elisabetta, ha svelato i dettagli più intimi della vita privata della sovrana, rivelando una passione inaspettata per i ritmi degli ABBA e un legame profondo nato nel 1992. Il racconto emerge da un’intervista recente, dove la donna di 68 anni descrive una monarcha capace di abbandonare le incombenze istituzionali per lasciarsi trasportare dalla musica. Il momento del risveglio della sovrana era scandito da Radio 2, con una preferenza assoluta per le trasmissioni di Terry Wogan. La routine mattutina includeva la gestione dei documenti ufficiali di Stato, la risposta alla corrispondenza e l’analisi degli abiti preparati dalle sarte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisabetta II e il segreto degli ABBA: balli, risate e vita privata Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba(Adnkronos) – "Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2. Cosa faceva ogni mattina la Regina Elisabetta: il retroscena su “Dancing Queen” degli ABBALa regina Elisabetta II aveva un rituale mattutino segreto che pochi conoscevano: ogni giorno, nello spogliatoio di corte, ballava sulle note di... Temi più discussi: Meghan Markle, i suoi capricci e Elisabetta II: il nuovo libro sulla regina. E quel soprannome segreto che i Windsor dettero alla fuga dei Sussex; Regina Elisabetta II: il segreto dei suoi abiti; Perché la regina Elisabetta era furiosa con Filippo il giorno della sua morte; Cento di questi aneddoti: un libro pop per celebrare il centenario dalla nascita di Elisabetta II. Meghan Markle, i suoi capricci e Elisabetta II: il nuovo libro sulla regina. E quel soprannome segreto che i Windsor dettero alla fuga dei Sussex«Elisabetta II, In privato, in pubblico, la vera storia» di Robert Hardman svela nuovi inediti dettagli della vita dell'ultima regina ... corriere.it La Pasqua di Re Carlo con William e Kate senza Andrea: In realtà prima di morire la regina Elisabetta aveva già un piano segreto per allontanarloIl libro di Robert Hardman rivela che Elisabetta II voleva allontanare il figlio dal Royal Lodge prima di morire ... ilfattoquotidiano.it Elisabetta Gregoraci al Rolex Monte-Carlo Masters. Nel contesto esclusivo del Monte-Carlo Country Club, tra sport e mondanità, punta su un look che si distingue. Total white deciso: pantalone morbido, camicia smanicata lasciata aperta e top a vista. Lin - facebook.com facebook Oltre a Paolini, anche Elisabetta Cocciaretto sarà nel tabellone principale del Foro Italico Il WTA 1000 di Roma sarà in diretta in chiaro su SuperTennis x.com