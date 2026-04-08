Ogni mattina, la regina Elisabetta II aveva un'abitudine poco nota: nel suo spogliatoio di corte ascoltava e ballava sulle note di Dancing Queen degli ABBA. Questa routine, mantenuta segreta fino a ora, si svolgeva prima di iniziare le attività ufficiali della giornata. Nessuna informazione era trapelata sui dettagli di questo momento quotidiano, che rappresentava un piccolo, intimo rituale personale.

La regina Elisabetta II aveva un rituale mattutino segreto che pochi conoscevano: ogni giorno, nello spogliatoio di corte, ballava sulle note di Dancing Queen degli Abba. A rivelarlo è stata Angela Kelly, storica sarta, assistente personale e confidente della sovrana, in un’intervista a Vanity Fair USA. Ogni mattina la regina ascoltava il programma radiofonico di Terry Wogan su BBC Radio 2. Quando veniva trasmessa Dancing Queen, la sua canzone preferita, Elisabetta II si lasciava andare alla musica insieme ad Angela Kelly. “Ballavamo entrambe”, ha raccontato la Kelly, che ha lavorato per la monarca dal 1994 fino alla sua morte nel settembre 2022. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cosa faceva ogni mattina la Regina Elisabetta: il retroscena su “Dancing Queen” degli ABBA

Leggi anche: La regina Elisabetta, che la mattina «amava ballare al ritmo di Dancing Queen degli Abba»

Elisabetta II e la passione per canto, quella volta in cui si esibì sulle note di ‘Dancing Queen’ degli Abba(Adnkronos) – "Ogni mattina la Regina ascoltava il programma di Terry Wogan su Radio 2.

Si parla di: Massimo Buscemi: La mia faccia? È un triangolo scaleno, non ha un lato uguale all’altro.

La regina Elisabetta, che la mattina «amava ballare al ritmo di Dancing Queen degli Abba»Angela Kelly, fidata sarta, assistente personale e confidente di Elizabeth, ha rivelato che la sovrana, quando la mattina ascoltava alla radio il brano della band svedese, «si muoveva da un lato all'a ... vanityfair.it

La regina Elisabetta si scatenava su Dancing Queen degli ABBAIn una recente intervista, Angela Kelly, la famosa guardarobiera, ha rivelato il lato più privato della regina Elisabetta. E la sua passione per gli Abba ... iodonna.it