Elisabetta Gregoraci Nathan Falco compie gli anni | la dedica

Nathan Falco ha compiuto 16 anni, come annunciato da Elisabetta Gregoraci attraverso una dedica pubblicata sui social. La giornata è stata segnata da momenti di festa e da un'occasione per riflettere sul passare del tempo, che sembra scorrere inesorabile lasciando dietro di sé ricordi e ricordi condivisi con i familiari.

Elisabetta Gregoraci e il tempo che vola: Nathan Falco spegne 16 candeline. Ci sono momenti in cui il tempo sembra accelerare senza chiedere permesso, lasciando dietro di sé una scia di ricordi, fotografie e piccoli frammenti di vita quotidiana. Per Elisabetta Gregoraci, uno di questi momenti è arrivato oggi: Nathan Falco compie 16 anni. Un traguardo importante, di quelli che segnano un passaggio silenzioso ma profondo, da bambino a giovane uomo. Leggi anche Fedez va all’attacco di Floris e DiMartedì: “Hanno usato i virgolettati senza mostrare le clip Chi ha seguito negli anni la vita pubblica della showgirl calabrese ha visto crescere Nathan quasi in punta di piedi, lontano dai riflettori più invadenti ma sempre presente nei racconti affettuosi della madre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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