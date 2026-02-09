Elisabetta Gregoraci compie 46 anni | il lungo abito da sera e la festa esclusiva a Monaco

Elisabetta Gregoraci ha spento 46 candeline e ha festeggiato con una grande festa a Montecarlo. La showgirl ha scelto un lungo abito da sera e ha organizzato un evento esclusivo al Cipriani, uno dei locali più noti del Principato. La serata è stata all’insegna di glamour e divertimento, con amici e colleghi presenti per celebrare il suo compleanno.

Elisabetta Gregoraci ha compiuto 46 anni: l’8 febbraio la showgirl ha festeggiato con un mega party al Cipriani di Montecarlo, uno dei locali più famosi della città del Principato di Monaco, di proprietà di Flavio Briatore. Alla festa presenti tanti amici, il figlio Nathan Falco e ovviamente anche l’ex marito, con il quale continua a condividere pezzi di vita. Elisabetta Gregoraci, il mega party di compleanno a Monaco. L’8 febbraio è stato un giorno speciale per Elisabetta Gregoraci, che ha spento 46 candeline. Per festeggiare questo traguardo la showgirl ha scelto una location d’eccezione, il Cipriani di Montecarlo, uno dei locali più esclusivi e famosi del Principato, di proprietà dell’ex marito Flavio Briatore, presente anche lui al party. 🔗 Leggi su Dilei.it

