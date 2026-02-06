Elisabetta Gregoraci si presenta in pubblico con un abito nero semplice ma impeccabile, che mette in mostra il suo stile senza esagerare. La showgirl ha scelto un Little Black Dress che ha fatto subito colpo, dimostrando ancora una volta di essere una delle più eleganti del momento. La sua scelta ha fatto parlare, attirando l’attenzione di chi la segue e dei passanti, che hanno apprezzato il look senza fronzoli ma di grande effetto.

Iconico, sempreverde e sempre assolutamente cool: è questa la fama del cosiddetto Little Black Dress o, più semplicemente, LBD, da che mondo è mondo alleato di stile per eccellenza di ogni donna. E di ogni generazione. C’è in ballo molto più che un semplice abito nero, in fondo: emblema dell’eleganza più fine, ha attraversato ere e tendenze senza mai perdere un grammo del proprio insito fascino, ergendosi a presenza fondamentale nel perfetto guardaroba capsula. Fu per prima Coco Chanel a consacrarlo come eterno must-have, negli anni Venti, e di lì in avanti il resto è storia. Vero e proprio manifesto di stile, in grado di adattarsi ad ogni epoca e occasione, lo abbiamo visto anche quest’anno reinterpretato in passerella con nuove forme e dettagli, ma sempre rigorosamente fedele alla sua essenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta Gregoraci incanta con un Little Black Dress da manuale: il look

Elisabetta Gregoraci si distingue per il suo stile raffinato e sofisticato.

