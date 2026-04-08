L’attrice nota per aver interpretato June Osbourne in una popolare serie televisiva ha fatto un’apparizione a sorpresa in uno spin-off appena uscito, portando di nuovo in scena il personaggio che aveva interpretato per sei stagioni. La serie, che vede nel cast anche un altro attore, è arrivata recentemente sui schermi e presenta una storia collegata alla serie originale, con alcuni nuovi sviluppi e personaggi.

La star della serie ha ripreso i panni del ruolo che aveva interpretato per sei stagioni nel nuovissimo spin-off che vede protagonista tra le altre anche Chase Infiniti. La serie è in streaming su Disney+ Sorpresa! Se i fan di The Handmaid's Tale temevano di non rivedere mai più June Osbourne, ora non devono più preoccuparsi. Elisabeth Moss ha fatto il suo grande ritorno nei panni dell'eroico personaggio in The Testaments, proprio nel primo episodio della nuova serie. I primi tre episodi della serie, che è contemporaneamente un sequel e uno spin-off della serie principale, sono arrivati in streaming su Disney+ nella giornata di oggi. Saranno seguiti da un episodio a settimana fino al finale previsto per il 27 maggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elisabeth Moss a sorpresa in The Testaments: il ritorno di June Osbourne spiegato

The Testaments, Elisabeth Moss rompe il silenzio: June tornerà davvero nel sequel?Elisabeth Moss parla del possibile ritorno di June in The Testaments, mentre resta coinvolta come produttrice, anticipando una serie diversa,...

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Elisabeth Moss: Qualcuno ha richiesto le mie mutande!Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Con la conclusione della sesta e ultima stagione di The Handmaid’s Tale, Eliabeth Moss – protagonista della celebre serie ... lascimmiapensa.com

Elisabeth Moss: 10 cose che non sai sull’attrice3. È figlia di due musicisti. Elisabeth Moss è la figlia dell’inglese Ronald Charles Moss (da non confondere con Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful) e di Linda Ekstrom Moss, di origini svedesi. cinefilos.it

Lo sapevi Durante le riprese della miniserie di spionaggio, "The Veil" (2024), Elisabeth Moss ha subito un grave infortunio che l'ha lasciata in condizioni critiche. Mentre girava a Istanbul, l'attrice ha sbattuto la testa contro un muro, riportando una frattura ver - facebook.com facebook