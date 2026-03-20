Elisabeth Moss ha commentato il suo ruolo nel sequel di The Testaments, confermando di essere coinvolta come produttrice e lasciando intendere che June potrebbe tornare nella serie. La nuova produzione si concentrerà su personaggi di nuove generazioni cresciute a Gilead. La discussione sul ritorno del personaggio di June ha attirato l’attenzione dei fan.

Elisabeth Moss parla del possibile ritorno di June in The Testaments, mentre resta coinvolta come produttrice, anticipando una serie diversa, focalizzata su nuove generazioni cresciute a Gilead. L'universo di The Handmaid's Tale è pronto a espandersi, ma una domanda resta sospesa: June tornerà in The Testaments? Elisabeth Moss affronta il tema con cautela, lasciando aperta ogni possibilità e offrendo uno sguardo sul futuro della saga. June Osborne tra addio e possibile ritorno Dopo aver guidato per anni il cuore narrativo di The Handmaid's Tale, Elisabeth Moss sembra aver chiuso un capitolo importante - ma non necessariamente definitivo. L'attrice, protagonista e produttrice della serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, ha affrontato direttamente le voci sul suo possibile ritorno in The Testaments, sequel già molto atteso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Testaments, Elisabeth Moss rompe il silenzio: June tornerà davvero nel sequel?

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