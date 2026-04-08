Elisa Isoardi e Alessandro Di Paola sono tornati insieme? La risposta dell’imprenditore | ESCLUSIVA

Recentemente è circolata una voce riguardante una possibile reconciliazione tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paola. A chiarire la situazione, l’imprenditore ha dichiarato che tra loro ci sarebbe soltanto amicizia e che non ci sono intenzioni di tornare insieme. La notizia diffusa dalla rivista ha spinto a chiedere direttamente a Di Paola, che ha confermato la posizione ufficiale.

Dopo l'indiscrezione circolata di Chi, abbiamo sentito Alessandro Di Paola che ci ha detto che con Elisa Isoardi c'è soltanto amicizia: nessun ritorno di fiamma? Questa mattina è circolata l’indiscrezione secondo cuiElisa Isoardi sarebbe tornata insieme al suo ex,l’imprenditoreAlessandro Di Paola.I due si erano frequentati nel 2019 per poi lasciarsi due anni dopo. La storia era nata dopo quella che la conduttrice aveva avuto con Matteo Salvini. RecentementeIsoardi è stata legata per qualche mese al cuoco Ernesto Iaccarinoma la relazione è finita edad annunciarlo è stato lui stesso, mentre la conduttrice ha preferito mantenere il silenzio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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