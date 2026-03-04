Lo chef Iaccarino ha annunciato la fine della relazione con Elisa Isoardi, ringraziandola per i 14 mesi trascorsi insieme. In una dichiarazione pubblica, ha sottolineato che durante questo periodo hanno condiviso molte esperienze, sono cresciuti e si sono stimolati a vicenda. La comunicazione evidenzia che, nonostante la conclusione della storia, i due hanno vissuto momenti significativi.

La relazione tra la conduttrice e lo chef del Don Alfonso 1890 si chiude dopo poco più di un anno: l’annuncio sui social “Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati. Alla fine siamo diventati persone migliori di prima”. Con queste parole pubblicate sui social lo chef stellato Ernesto Iaccarino ha annunciato la fine della relazione con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Iaccarino è alla guida dello storico ristorante Don Alfonso 1890 a Sant’Agata sui Due Golfi e proprio in Costiera sorrentina sarebbe avvenuto l’incontro tra i due, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto”: lo chef Iaccarino annuncia la fine della storia con Isoardi

