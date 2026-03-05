Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino hanno annunciato la fine della loro relazione dopo 14 mesi insieme. La conduttrice ha ringraziato lo chef stellato per il tempo trascorso, sottolineando che non c’è stato alcun rancore tra loro. La coppia ha reso noto pubblicamente il loro addio, senza fornire dettagli sulle motivazioni della separazione.

L'idillio tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si è ufficialmente spezzato. La conduttrice di Linea Verde e lo chef stellato hanno deciso di mettere un punto a questa fase della loro vita. Niente rimpianti, tuttavia, né amarezza. È stato lo stesso Iaccarino a rompere il silenzio, affidando ai social un messaggio carico di gratitudine: "Elisa, grazie per questi 14 mesi vissuti insieme", si legge nella didascalia a un post. "Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima". "Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale", aveva raccontato in un'intervista Elisa Isoardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, amore al capolinea: "Grazie per questi 14 mesi insieme"

“Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme. Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita abbiamo condiviso tutto”: lo chef Iaccarino annuncia la fine della storia con IsoardiLa relazione tra la conduttrice e lo chef del Don Alfonso 1890 si chiude dopo poco più di un anno: l’annuncio sui social “Elisa grazie per questi 14...

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono lasciati: “L’amore è finito, siamo persone migliori”È giunta al capolinea, dopo poco più di un anno, la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino.

Contenuti e approfondimenti su Elisa Isoardi.

Temi più discussi: Finita la storia tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, lo chef: Grazie per questi 14 mesi insieme; Elisa Isoardi torna single, è già finita con Ernesto Iaccarino; Sui social lo chef Ernesto Iaccarino annuncia la fine dell'amore con Elisa Isoardi; Iaccarino-Isoardi, fine di una storia d’amore.

La rottura tra Ernesto Iaccarino ed Elisa Isoardi annunciata su InstagramErnesto Iaccarino ha ufficializzato la fine della relazione con Elisa Isoardi via Instagram dopo 14 mesi insieme; lei non ha commentato ... notizie.it

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si separano: relazione al capolinea e nuova fase di crescita personaleSi chiude la relazione tra Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino: un percorso condiviso da entrambi che si conclude, lasciando spazio a nuove strade personali. news.fidelityhouse.eu

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino si sono detti addio - facebook.com facebook

Finita la storia tra Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino, lo chef sui social: «Grazie per questi 14 mesi vissuti insieme» x.com