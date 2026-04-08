Un uomo del Varesotto, condannato per un episodio noto come la “strage dei fornai”, si trova sotto una misura di sicurezza prorogata di un altro anno. La sua situazione giudiziaria è stata segnata da una presunta bugia e dalla scomparsa improvvisa nel nulla, lasciando incertezza sul suo eventuale ritorno o sulla sua presenza sotto sorveglianza. La proroga della misura è stata decisa nel corso di un procedimento legale ancora aperto.

Varese – Er a stata prorogata per un altro anno la misura di sicurezza per Elia Del Grande, il cinquantenne originario del Varesotto condannato per la “strage dei fornai“. Una decisione arrivata dal tribunale di sorveglianza di Torino al termine dell’udienza dello scorso 26 marzo, ma che si intreccia ora con una nuova fuga dell’uomo. Del Grande, che si trovava da mesi nella casa-lavoro di Alba, in provincia di Cuneo, non è infatti rientrato da un permesso concessogli proprio in occasione delle festività pasquali. L’allontanamento è avvenuto a pochi giorni dalla scadenza del periodo di sei mesi che avrebbe dovuto concludersi il 12 aprile. La proroga della misura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elia Del Grande, storia di un uomo in fuga: altri 12 mesi da ’sorvegliato’. Una bugia e sparisce nel nulla

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Strage dei fornai a Cadrezzate, Elia del Grande evaso per la 2ª volta in 6 mesi, in fuga da una casa-lavoro a Cuneo - VIDEOIl killer che sterminò nel 1998 la sua famiglia a fucilate non è rientrato dal permesso di Pasqua e da quel momento si sono perse le sue tracce Elia...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua; Elia Del Grande è di nuovo in fuga; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi.

Elia Del Grande, storia di un uomo in fuga: altri 12 mesi da ’sorvegliato’. Una bugia e sparisce nel nullaIl giudice aveva appena confermato la sua pericolosità sociale e la misura in casa-lavoro. E lui non rientra dal permesso premio per Pasqua. Al setaccio la provincia di Varese ... ilgiorno.it

Chi è Elia del Grande, l’evasore seriale (nuovamente scomparso) che nel 1988 sterminò la famigliaDalla strage familiare alla doppia evasione: il 50enne di Cadrezzate è di nuovo irreperibile dopo il permesso pasquale. Sei mesi fa la precedente fuga. Nella strage dei fornai uccise padre, madre e ... affaritaliani.it

A Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l’ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, prima della nuova fuga dalla casa lavoro. - facebook.com facebook

Elia Del Grande, il cappellano del carcere di Alba: «Si è allontanato dopo aver parlato con una donna e una bambina, mi fidavo di lui» x.com