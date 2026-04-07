A Cadrezzate, si sono verificati nuovi sviluppi nella vicenda legata a Elia del Grande, che ha già evaso due volte in sei mesi. Questa volta, l’uomo è scappato da una casa-lavoro a Cuneo, lasciando le forze dell’ordine alla ricerca di lui. La vicenda si collega a un episodio di almeno vent’anni fa, quando un uomo fu condannato per aver ucciso la sua famiglia nel 1998, ma non si hanno ancora notizie di un suo ritorno dopo il permesso di Pasqua.

Il killer che sterminò nel 1998 la sua famiglia a fucilate non è rientrato dal permesso di Pasqua e da quel momento si sono perse le sue tracce Elia Del Grande, il killer della "strage dei fornai" di Cadrezzate, è evaso per la seconda volta in sei mesi da una casa-lavoro, stavolta ad Alba, in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Strage dei fornai a Cadrezzate, Elia del Grande evaso per la 2ª volta in 6 mesi, in fuga da una casa-lavoro a Cuneo - VIDEO

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

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Temi più discussi: Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'.

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