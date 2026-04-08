Elia Del Grande parla la compagna | Non è pericoloso È accanimento

La compagna di Elia Del Grande ha dichiarato che l’uomo non rappresenta un pericolo e ha definito la sua fuga come un atto di accanimento. Questa è la seconda volta in pochi mesi che Del Grande tenta di scappare, l’ultima a Pasqua. Nel gennaio 1990, a 22 anni, Del Grande aveva ucciso tutta la famiglia in un episodio avvenuto a Cadrezzate, in provincia di Varese.

Continua la seconda fuga in pochi mesi (quest’ultima iniziata a Pasqua) di Elia Del Grande, l’uomo, che il 7 gennaio 1998, quando aveva 22 anni, uccise tutta la sua famiglia a Cadrezzate (Varese). Del grande era recluso nella casa lavoro di Alba (Cuneo) ma domenica non ha fatto rientro nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Elia Del Grande, la compagna Rossella Piras: “Non mi dite che era pericoloso. C’è accanimento”

Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famigliaElia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate (Varese), risulta irreperibile dalla giornata di...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande, nuova fuga dell’autore della strage dei fornai: era in permesso per Pasqua.

Elia Del Grande, parla la compagna: Non è pericoloso. È accanimentoContinua la seconda fuga in pochi mesi (quest’ultima iniziata a Pasqua) di Elia Del Grande, l’uomo, che il 7 gennaio 1998, quando aveva 22 anni, uccise tutta la sua famiglia a Cadrezzate (Varese). Del ... milanotoday.it

Elia Del Grande in fuga, il sacerdote che ha allertato le autorità: Ha detto che sarebbe rientrato, mi fidavoA Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l’ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, prima ... fanpage.it

A Fanpage.it parla don Domenico Degiorgis, cappellano del carcere e responsabile della Caritas di Alba. È stato l’ultimo ad aver parlato con Elia Del Grande, l’autore della ‘strage dei fornai’, prima della nuova fuga dalla casa lavoro. - facebook.com facebook

Elia Del Grande è di nuovo in fuga: dopo #Castelfranco, ora l’evasione dalla casa lavoro di Alba x.com