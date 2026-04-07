Elia Del Grande, 50 anni, noto per essere stato coinvolto nella strage dei fornai nel 1998 a Cadrezzate, è scomparso dalla giornata di Pasqua. Da allora, non si hanno sue notizie e risulta irreperibile. L’uomo ha già trascorso del tempo in carcere e ora si trova di nuovo in fuga. La sua assenza ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e la popolazione locale.

Elia Del Grande, 50 anni, autore della cosiddetta “strage dei fornai” avvenuta nel 1998 a Cadrezzate ( Varese ), risulta irreperibile dalla giornata di Pasqua. L’uomo, uscito dal carcere nel luglio 2023 dopo aver scontato 26 anni e 4 mesi per il triplice omicidio dei genitori e del fratello (uccisi a fucilate per dissidi legati alla sua relazione con una ragazza dominicana), era detenuto nella casa-lavoro Giuseppe Montalto di Alba (CN). Stava scontando sei mesi di misura di sicurezza in attesa della rivalutazione della sua pericolosità sociale, decisa dal magistrato di sorveglianza di Torino.Del Grande non ha fatto rientro nella struttura dopo un permesso premio per le festività pasquali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elia Del Grande è evaso di nuovo: è pericoloso, ha sterminato la sua famiglia

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Sterminò la famiglia, Elia Del Grande è evaso di nuovo(Adnkronos) – Elia Del Grande, l'autore della 'strage dei fornai', è evaso di nuovo.

Temi più discussi: Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Evade ancora Elia Del Grande, il killer della strage dei fornai di Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Alba, Elia Del Grande in fuga da una casa-lavoro: è la seconda volta in sei mesi.

Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella strage dei fornaiCondannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro. Lo aveva già fatto a ottobre ... today.it

Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della strage dei fornai (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in ... fanpage.it

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