Oggi, intorno alle 13:30, i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno arrestato a Varano Borghi un uomo ricercato per aver ucciso un’intera famiglia. Durante l’operazione, uno dei militari è stato ferito. L’arresto si è concluso senza ulteriori incidenti, dopo alcune ore di ricerca. La vicenda ha attirato l’attenzione locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

Verso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande. L’uomo autore della strage di Cadrezzate, era detenuto nella casa lavoro di Alba nel Cuneese e risultava irreperibile dalla giornata di Pasqua, non avendo fatto rientro nella struttura. Già a novembre scorso era scomparso dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L’uomo era alla guida di una Fiat 500, che risultava rubata precedentemente presso il cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende. Le pattuglie dei Carabinieri di Gallarate hanno intercettato l’autovettura lungo la SP 18. Del Grande ha tentato di eludere il controllo fermandosi sulla strada di accesso a un’abitazione privata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: ferito un carabiniere

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Elia Del Grande è evaso di nuovo: seconda fuga in sei mesi per l'uomo che ha sterminato la famiglia nella "strage dei fornai"Condannato per aver sterminato la famiglia a Cadrezzate nel Varesotto, si è allontanato da una casa-lavoro.

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Evaso per la seconda volta Elia del Grande, l'autore della strage di Cadrezzate; La storia di Elia Del Grande, il killer della ‘strage dei fornai’: dal massacro della famiglia alle due fughe.

Fermato a Varese Elia Del Grande: era evaso per la seconda volta in sei mesiÈ stato catturato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una ... fanpage.it

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Elia Del Grande ancora in fuga, il punto sulle ricerche. Alba. Il cinquantenne non è rientrato dopo essersi allontanato per parlare con una donna e una bambina. Nel 1998 uccise la sua famiglia a Cadrezzate. Gli era stata da poco prorogata la misura di si - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com