Elezioni comunali Lotti si ricandida | Serve concretezza

Ugo Lotti ha annunciato la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Si presenta con la lista civica ‘Insieme si riparte’ e ha dichiarato che il suo obiettivo principale è portare concretezza nel governo locale. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente in un comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi.

Ugo Lotti annuncia la propria candidatura a sindaco alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio con la lista civica ’Insieme si riparte’. "La mia candidatura nasce anche dalle richieste di una parte della comunità – spiega Lotti – che ha sollecitato il ritorno a una guida politica stabile dopo mesi di stallo. Mi ricandido per senso di responsabilità verso il territorio e i cittadini: ci sono interventi da completare e risultati da consolidare". Il candidato torna anche sul commissariamento, definendolo una fase "che ha interrotto l’azione amministrativa e rallentato lo sviluppo del territorio". "È stato determinato dalla scelta di alcuni componenti della maggioranza di lasciare il mandato – afferma – venendo meno agli impegni assunti e provocando di fatto l’interruzione del governo dell’ente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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