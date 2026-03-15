Il terzo polo presenta la propria candidatura alle elezioni comunali di Macerata, con l’obiettivo di proporre la città come sito per un termovalorizzatore. La proposta viene avanzata senza aderire alle tradizionali logiche di partito e punta a cambiare l’approccio sulle politiche ambientali. La lista si presenta con un progetto chiaro e senza riferimenti a alleanze politiche preesistenti.

Fuori "dalle gabbie delle logiche di partito" e deciso a cambiare rotta sulle politiche ambientali proponendo Macerata per termovalorizzatore, il terzo polo affronta le amministrative. "Offriamo un momento di libertà e responsabilità, due principi che non possono essere divisi spiega l’avvocato Federico Valori, segretario cittadino e consigliere nazionale di Azione –. Questo significa adottare una logica non di potere, ma di governo. A livello nazionale è evidente come la ricerca di soluzioni a problemi concreti risponda al modello delle opposte tifoserie. Noi vorremo una politica in tribuna, non in curva: la curva può incitare, ma non decidere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, la sfida del terzo polo: "Proponiamo questa città per il termovalorizzatore"

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