Elezioni amministrative nasce il movimento Coerenza e Mentalità – San Valentino Torio Siamo Noi

A San Valentino Torio, il movimento “Coerenza e Mentalità – San Valentino Torio Siamo Noi” è stato fondato da Pasquale Palmieri, perché molti cittadini si sentono trascurati e vogliono partecipare attivamente alla vita politica del paese.

Il promotore Pasquale Palmieri: "Scendiamo in campo con il geometra Giancarlo Baselice per costruire una San Valentino Torio più giusta, trasparente e vicina ai cittadini" A San Valentino Torio nasce il movimento popolare "Coerenza e Mentalità – San Valentino Torio Siamo Noi", promosso da Pasquale Palmieri, con l'obiettivo di difendere la città, ascoltare i cittadini, dare voce a chi oggi non si sente rappresentato e formare nel tempo una nuova classe politica e dirigente, in particolare giovanile, capace di guidare il futuro del territorio. Il movimento prende forma come risposta a un lungo periodo di gestione amministrativa che, secondo i promotori, ha mostrato limiti evidenti e una crescente distanza dai bisogni reali della comunità.