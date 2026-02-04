Regione chiama sindaci per confronto su Tubone | via libera al dialogo tra Comuni e governo regionale

La Regione chiama i sindaci per parlare del progetto “Tubone”. L’iniziativa riguarda il collegamento tra le città e il governo regionale, che ha deciso di aprire un confronto diretto. I sindaci sono stati invitati a discutere dei lavori e delle eventuali criticità, in un tentativo di trovare soluzioni condivise. L’incontro si tiene nel cuore del Sud, tra Molise e Puglia, e segna un passo importante nel dialogo tra enti locali e Regione.

Nel cuore dell'Italia meridionale, tra le montagne del Molise e la Puglia, si sta consumando un incontro istituzionale che va oltre le usuali rotazioni di potere. Il 3 febbraio 2026, nella Sala Giunta della Regione Molise, si è svolta una riunione che ha riunito i sindaci di otto comuni – Guardialfiera, Macchia Valfortore, Sant'Elia a Pianisi, Colletorto, Palata, Larino, Venafro, Casacalenda – insieme al presidente della Regione, al consigliere regionale Massimo Sabusco e ai tecnici coinvolti nel progetto idrico. La causa comune era la **"Tubone"**, come viene chiamato il progetto di interconnessione tra il bacino idrografico del Liscione e quello del Finocchito, una opera che si colloca come una delle poche soluzioni concrete per garantire l'acqua a un territorio che da anni vive di un problema strutturale: la mancanza di una rete idrica efficiente, capace di sostenere l'agricoltura, il lavoro, l'occupazione.

