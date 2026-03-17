Elenchi regionali per il ruolo anche il CSPI chiede l’inserimento dei candidati del concorso straordinario 2020

Il CSPI ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministero dell’istruzione e del merito riguardante la creazione degli elenchi regionali per il ruolo. In particolare, l’ente ha richiesto l’inserimento dei candidati provenienti dal concorso straordinario del 2020. La discussione riguarda l’approvazione di questa procedura e la definizione delle modalità di inserimento nelle liste regionali.