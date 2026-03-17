Elenchi regionali per il ruolo anche il CSPI chiede l’inserimento dei candidati del concorso straordinario 2020
Il CSPI ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministero dell’istruzione e del merito riguardante la creazione degli elenchi regionali per il ruolo. In particolare, l’ente ha richiesto l’inserimento dei candidati provenienti dal concorso straordinario del 2020. La discussione riguarda l’approvazione di questa procedura e la definizione delle modalità di inserimento nelle liste regionali.
Elenchi regionali per il ruolo: il CSPI ha dato il proprio parere sullo Schema di decreto del Ministro dell’istruzione e del merito recante “Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 20262027”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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