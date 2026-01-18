Motor Bike Expo 2026 | date biglietti informazioni

Motor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere, offrendo un’ampia panoramica su novità, marchi, espositori e eventi dedicati agli appassionati di moto. In questa pagina troverai tutte le informazioni utili, tra cui date, modalità di acquisto dei biglietti, programmi e dettagli sui protagonisti dell’edizione 2026, per vivere al meglio questa importante manifestazione.

A Veronafiere le novità, i marchi presenti, gli espositori, gli eventi, i piloti e gli spettacoli. Tutte le informazioni per vivere al meglio uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di moto Oltre 700 espositori provenienti da venti Paesi, trentatré case motociclistiche, otto padiglioni per un totale di 120.000 metri quadri organizzati per aree tematiche e sei aree esterne dedicate alle competizioni, alle demo ride e allo spettacolo. Sono questi i numeri dell'edizione 2026 del Motor Bike Expo in programma da venerdì 23 a domenica 25 gennaio 2026 a Veronafiere. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo delle due ruote dove passione, creatività e innovazione danno vita a un percorso espositivo unico capace di unire mercato, intrattenimento ed esperienze dal vivo alla scoperta delle ultime novità del settore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Motor Bike Expo 2026 scalda i motori: Andrea Verona è il nuovo ambassador dell'evento

Motor Bike Expo 2026 si avvicina, confermandosi come uno degli eventi principali per la cultura motociclistica in Europa. Dal 23 al 25 gennaio, Veronafiere ospiterà l'edizione che vede Andrea Verona come nuovo ambassador. Un’occasione per appassionati, professionisti e pubblico di scoprire le novità e le tendenze del settore motociclistico in un contesto internazionale.

Motor Bike Expo 2026, tre giorni a tutto gas tra gare ed esperienze in sella: il programma degli show

Motor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio, offrendo un programma ricco di eventi, gare e dimostrazioni dedicate agli appassionati di moto. Tre giorni di esposizioni e attività pensate per vivere appieno l’esperienza delle due ruote, in un contesto che unisce passione e tecnica, nel rispetto delle normative vigenti.

Dal 23 al 25 gennaio Veronafiere ospita l'edizione 2026 del Motor Bike Expo. In programma gare mozzafiato, esibizioni acrobatiche e la possibilità di provare i modelli più recenti. Tra le novità, una pista di SuperEnduro con il campione del mondo Billy Bolt e il - facebook.com facebook