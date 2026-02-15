Trinix in concerto a Milano il 4 novembre 2026 | biglietti e informazioni

Il gruppo Trinix annuncia un concerto a Milano il 4 novembre 2026, portando sul palco la loro musica coinvolgente. La serata si terrà alla Santeria Toscana 31, un luogo già famoso per ospitare grandi eventi musicali. I biglietti sono disponibili da subito e stanno andando a ruba, segno della grande attesa tra i fan.

Mercoledì 4 novembre 2026 la Santeria Toscana 31 di Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione elettronica. I Trinix, duo francese che ha conquistato il mondo con oltre un miliardo di stream e 10 milioni di follower sui social media, arrivano in Italia per una data che si preannuncia memorabile. La loro musica, capace di infrangere confini geografici e culturali, promette di trasformare la venue milanese in un punto d'incontro globale dove il ritmo non conosce barriere. La storia di un successo planetario. I Trinix non sono semplicemente due dj: sono il duo francese più seguito al mondo, un fenomeno che ha saputo tradurre l'energia dei festival internazionali in numeri da capogiro. I TRINIX , il duo francese tra i più seguiti al mondo arriva in Italia con una data imperdibile! Biglietti disponibili online dalle ore 10 di venerdì 13 febbraio 04 NOVEMBRE 2026 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO Dopo il tutto esaurito sui grandi palchi interna