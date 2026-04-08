Effetto Sanremo e Olimpiadi | a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025 I dati Comscore

A febbraio, gli utenti italiani hanno trascorso il 13% in più del tempo online rispetto allo stesso mese del 2025, secondo i dati di Comscore. Questa variazione coincide con la presenza di eventi televisivi di grande richiamo, come il Festival di Sanremo e le Olimpiadi. La sovrapposizione di queste manifestazioni ha influenzato l’aumento delle attività online nel Paese durante il mese. I numeri evidenziano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

(Adnkronos) – In un mese di febbraio caratterizzato da una sovrapposizione di eventi mediatici di grande impatto – ai consueti appuntamenti ricorrenti del Festival di Sanremo e della Fashion Week si è aggiunto un evento straordinario come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – le abitudini digitali degli italiani hanno mostrato segnali di forte dinamismo.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Dati Comscore: gli italiani passano più tempo online. Rainews fa boom sui social(Adnkronos) - Gli italiani a dicembre hanno navigato su internet in media circa 3 ore e mezza in più rispetto a un anno fa, lo attestano le... Ascolti tv Sanremo 2026 terza serata ieri 26 febbraio 2025, in calo i telespettatori, ma share più alto rispetto alla 3a puntata del 2025Scopriamo gli ascolti tv della terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda ieri sera in diretta tv su Rai 1. Si parla di: Brenda Lodigiani | GialappaShow per me è famiglia Olimpiadi? Esperienza unica – Intervista. Effetto Sanremo e Olimpiadi: a febbraio italiani online il 13% in più rispetto al 2025. I dati ComscoreSky Sport mette a segno la crescita più rilevante nella top 10, RaiNews si conferma il brand con l’audience digitale maggiore ... adnkronos.com L’effetto Sanremo 2026 in radio: sette brani ancora nella top 20 airplay a un mese dal FestivalA un mese dal Festival, sette canzoni di Sanremo 2026 resistono nella top 20 EarOne. Ma la classifica radio racconta una storia diversa: Samurai Jay batte Sal Da Vinci, Annalisa domina dall'esterno. lifestyleblog.it