Pari opportunità al via il corso gratuito di educazione finanziaria

È aperto il corso gratuito di educazione finanziaria
Migliorare la consapevolezza economica delle donne e rafforzarne l’autonomia finanziaria: è questo l’obiettivo di "I miei soldi? Li controllo io", il percorso gratuito di educazione finanziaria promosso da Apeiron Odv nell’ambito del progetto "Her Chance – Nuovi percorsi per il rilancio dell’occupazione femminile". Il percorso è pensato per accompagnare le partecipanti nella comprensione e nella gestione consapevole delle proprie finanze personali, offrendo strumenti pratici e competenze utili per la vita quotidiana e professionale. Si articola in tre incontri gratuiti, rivolti a un massimo di quindici donne, e prevede anche momenti di affiancamento individuale, con l’obiettivo di rispondere in modo mirato alle esigenze di ciascuna partecipante e favorire un apprendimento concreto e personalizzato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
