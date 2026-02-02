L’assemblea di Anso si è svolta a Milano sabato 31 gennaio. Durante l’incontro, è stato eletto Michele Pinto come nuovo presidente dell’associazione, con un mandato di tre anni. Pinto prende il posto di chi ha guidato l’organizzazione fino ad ora, puntando a rafforzare l’editoria locale.

L’Assemblea di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione con un mandato triennale. Un cambio ai vertici dopo nove anni di lavoro di Marco Giovannelli. Un lungo periodo nel quale l’associazione è cresciuta, si è strutturata e ha raggiunto risultati importanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione con Fnsi del contratto di lavoro giornalistico ANSO–FISC. “ANSO arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Michele Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Anso Milano

La Canottieri Lecco ha annunciato il cambio di leadership: Michele Peccati assume la presidenza, succedendo a Marco Cariboni, che ha guidato la società per 37 anni e rimarrà presidente onorario.

Confartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Anso Milano

Argomenti discussi: L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di Anso; L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di Anso.

L’editoria locale rilancia la sfida: Michele Pinto nuovo presidente di AnsoL’Assemblea di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione con un mandato triennale. mbnews.it

Anso ha un nuovo presidente: Michele Pinto guiderà l'associazione. Daniele Reali eletto nel consiglio direttivo - Il Giunco x.com

A Milano l'assemblea dell'Associazione Nazionale Stampa Online ha eletto il nuovo consiglio direttivo. Michele Pinto è stato eletto nuovo presidente - #ilgiunco - facebook.com facebook