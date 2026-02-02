Michele Pinto prende in mano le redini di Anso, l’associazione che rappresenta le testate online italiane. Durante l’assemblea a Milano, il 31 gennaio 2026, è stato scelto come nuovo presidente. Ora punta a rilanciare l’editoria territoriale con un’idea chiara di futuro.

Michele Pinto è il nuovo presidente di Anso, l’Associazione Nazionale Stampa Online, eletto durante l’assemblea svoltasi a Milano il 31 gennaio 2026. Il suo incarico, che dura tre anni, segna un cambio di marcia dopo nove anni di presidenza guidati da Marco Giovannelli. Pinto, già alla guida di Edizione Vivere, un’importante testata digitale delle Marche, assume le redini di un’associazione che rappresenta un’importante componente del panorama editoriale italiano, con circa cento soci distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione, fondata nel 2003, riunisce principalmente editori di quotidiani digitali locali, realtà che da sempre si distinguono per la loro radice territoriale, l’indipendenza e la capacità di innovare nei formati e nei modelli di produzione dell’informazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michele Pinto alla guida di Anso: rilancio dell’editoria territoriale con nuova visione per il futuro.

Approfondimenti su Michele Pinto

L’assemblea di Anso si è svolta a Milano sabato 31 gennaio.

Ultime notizie su Michele Pinto

