Il settore delle costruzioni rimane un elemento fondamentale dell’economia locale, ma il 2026 si apre con segnali di stabilità che potrebbero essere messi alla prova da nuove difficoltà. Nonostante il ruolo centrale, ci sono indicazioni di una certa fragilità che potrebbero influenzare l’andamento del comparto nel corso dell’anno.

Le costruzioni contribuiscono per il 6,1% al valore aggiunto, quota superiore sia alla media regionale (5,1%) sia a quella nazionale (5,9%) Il settore delle costruzioni continua a essere uno dei pilastri dell’economia del territorio, ma il 2026 si presenta come un anno delicato, nel quale alla tenuta attuale potrebbero affiancarsi nuove criticità. Dopo una fase di forte espansione sostenuta prima dai bonus edilizi e poi dagli investimenti pubblici, il comparto si trova ora davanti a un passaggio complesso. Conferma il suo peso strategico nella provincia di Forlì-Cesena: le costruzioni contribuiscono per il 6,1% al valore aggiunto, quota superiore sia alla media regionale (5,1%) sia a quella nazionale (5,9%). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Edilizia, un settore ancora centrale ma più fragile: il 2026 si apre tra segnali di tenuta e nuove criticità

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