Salute globale e geopolitica L’Africa tra Usa Cina e il dilemma Ue

La salute in Africa rappresenta oggi un ambito di confronto tra le principali potenze mondiali. Oltre alla cooperazione per malattie come HIV, malaria e tubercolosi, si evidenziano interessi geopolitici e strategie di influenza. La gestione delle risorse sanitarie e il sostegno ai sistemi sanitari locali assumono un ruolo chiave nelle dinamiche internazionali, coinvolgendo anche l’Unione Europea nel delicato equilibrio tra cooperazione e competizione.

La salute in Africa è diventata un terreno di confronto strategico tra le grandi potenze. Non si tratta più soltanto di cooperazione contro HIV, malaria o tubercolosi, né della semplice distribuzione di vaccini o del rafforzamento dei sistemi sanitari attraverso ONG e istituzioni multilaterali. Vaccini, farmaci, infrastrutture e soprattutto dati sanitari si configurano oggi come strumenti di sicurezza nazionale, controllo tecnologico e posizionamento geopolitico. Gli accordi firmati dagli Stati Uniti con diversi Paesi africani alla fine del 2025 segnano un passaggio strutturale: l'Africa entra pienamente in una competizione globale che non riguarda più solo il confronto con la Cina, ma ridefinisce in profondità le regole di gestione dei dati sanitari e della supremazia scientifica.

