Da giorni il confronto tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti fa parlare tutti. Ranucci accusa Giletti di attacchi personali e di voler screditare Report, solo perché il suo programma ottiene buoni ascolti. Lo scontro tra i due è diventato il tema principale nelle conversazioni televisive e sui social.

Da sempre, il pubblico è avvezzo a vedere scintille tra i conduttori, ma quando lo scontro coinvolge due pesi massimi dell’informazione come Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti, l’eco mediatica diventa inevitabile. Il clima in Rai si fa teso e il volto storico di Report non le manda a dire, difendendo la propria professionalità e anche l’integrità del suo programma, ora in pausa per lasciare spazio a Presadiretta, di fronte a quelli che definisce “attacchi scomposti”. Un botta e risposta che divide la TV. Al centro della contesa ci sono accuse personali, vecchie ruggini e, naturalmente, la battaglia dei dati Auditel. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sigfrido Ranucci, è scontro con Massimo Giletti: “Mi attacca perché Report fa ascolti”

Sigfrido Ranucci prende posizione e risponde agli attacchi che riceve in Rai.

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

"Noto una forte strumentalizzazione e attacchi scomposti. In un'altra Rai non sarebbe mai accaduto" Sigfrido Ranucci ha commentato gli attacchi che sta ricevendo nella stessa azienda in cui lavora da anni