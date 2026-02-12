Sigfrido Ranucci è scontro con Massimo Giletti | Mi attacca perché Report fa ascolti
Da giorni il confronto tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti fa parlare tutti. Ranucci accusa Giletti di attacchi personali e di voler screditare Report, solo perché il suo programma ottiene buoni ascolti. Lo scontro tra i due è diventato il tema principale nelle conversazioni televisive e sui social.
Da sempre, il pubblico è avvezzo a vedere scintille tra i conduttori, ma quando lo scontro coinvolge due pesi massimi dell’informazione come Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti, l’eco mediatica diventa inevitabile. Il clima in Rai si fa teso e il volto storico di Report non le manda a dire, difendendo la propria professionalità e anche l’integrità del suo programma, ora in pausa per lasciare spazio a Presadiretta, di fronte a quelli che definisce “attacchi scomposti”. Un botta e risposta che divide la TV. Al centro della contesa ci sono accuse personali, vecchie ruggini e, naturalmente, la battaglia dei dati Auditel. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sigfrido Ranucci su Massimo Giletti: “Mi attacca perché se parli di me fai ascolti. Rai asservita al Governo”
Sigfrido Ranucci prende posizione e risponde agli attacchi che riceve in Rai.
Ranucci risponde a Giletti: «Mi attacca perché Report fa ascolti. Mai vista una Rai così»
Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.
Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay. Il conduttore di Report: Falso. Lui e Cerno sono amici e al servizio dell'ex 007 Mancini; Scontro Rai - Sigfrido Ranucci per le ospitate a La7, conduttore sorpreso per il richiamo: Avevo avvisato; Ranucci, lo scontro con Giletti e il caso lobby gay: i cinque nomi nell'inchiesta su Maria Rosaria Boccia; Scontro Giletti-Ranucci per la chat sulla lobby gay di destra. La replica del conduttore di Report: Accuse….
