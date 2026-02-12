Sigfrido Ranucci risponde a Giletti, caricando a testa bassa. La polemica tra i due giornalisti si fa sempre più intensa, con accuse che volano e parole dure. Ranucci ha deciso di mettere fine alle provocazioni, parlando senza filtri e spiegando le sue ragioni. La vicenda tiene banco sulle pagine di Repubblica, mentre i toni tra i protagonisti restano accesi.

Prosegue sulle pagine di Repubblica il confronto acceso tra Sigfrido Ranucci e Massimo Giletti, una vicenda che ha catturato l’attenzione mediatica per i toni aspri e le accuse reciproche. Il caso è esploso dopo le dichiarazioni di Giletti a Lo Stato delle cose su Rai 3, dove il conduttore aveva mostrato una chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia. Nel messaggio, secondo Giletti, Ranucci avrebbe fatto riferimento a una presunta “lobby gay”. Giletti aveva commentato: «Non sei tu l’unico giusto nel mondo, come non lo sono io. Ma dividerci in questo momento non è giusto. Per me è una delusione umana». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ecco perché mi attacca!”. Ranucci regola i conti con Giletti: veleno in Rai

Approfondimenti su Rai Veleni

Sigfrido Ranucci rompe il silenzio dopo giorni di polemiche interne alla Rai.

Sigfrido Ranucci prende posizione e risponde agli attacchi che riceve in Rai.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rai Veleni

Argomenti discussi: Corona torna in tv e attacca Gerry Scotti: Ecco perchè non mi ha querelato; Il Financial Times attacca Bitcoin: ecco perché il mercato non è d’accordo; Mi devi spiegare perché questi messaggi. E Giletti smaschera Ranucci sulle chat con Boccia; Cassano: Ecco quando Dimarco mi ha conquistato, il genio lo levava al 60’ . Poi attacca Bastoni.

Corona torna in tv e attacca Gerry Scotti: Ecco perché non mi ha querelatoFabrizio Corona è tornato a parlare in pubblico dopo la puntata di Falsissimo andata in onda lunedì scorso. L'ex fotografo dei vip è stato ospite del Peppy Night, il programma condotto dal comico napo ... msn.com

Ranucci: “Giletti mi attacca perché Report fa ascolti, mai stata così la tv pubblica” x.com

Dopo il flop Petrecca, i programmi di RaiTre esplodono. Dopo le polemiche di Barbareschi anche Giletti attacca Ranucci. A prescindere dall’eventuale trasloco del direttore gaffeur, Rossi pensa a sistemare caselle: il Tg2, RaiNews e Rai Parlamento facebook