Settore Giovanile Inter svolta a sorpresa! Marotta beffa la Fiorentina c’è lui in pole Ultime
Nel settore giovanile dell'Inter, Marotta ha fatto un movimento importante e si trova ora in pole position per ingaggiare Mattia Notari, mettendo in difficoltà la Fiorentina. La trattativa si concentra su questo giovane talento, che potrebbe presto passare alla squadra nerazzurra. La situazione si sta evolvendo rapidamente e ancora non si conoscono tutte le decisioni ufficiali.
Inter News 24 Settore Giovanile Inter, Marotta piazza l’affondo decisivo e beffa la Fiorentina: in pole ora c’è Mattia Notari. Tutti i dettagli. In casa Inter la programmazione per il futuro non riguarda solo il campo e la prima squadra di Cristian Chivu, ma anche i vertici dirigenziali del vivaio. Con l’addio di Massimo Tarantino ormai all’orizzonte, la società sta accelerando per individuare il nuovo profilo a cui affidare la responsabilità del settore giovanile. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Settore Giovanile Inter, Mattia Notari in pole: sorpasso sulla Fiorentina. Il piano di Oaktree per i talenti del futuro. Secondo quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro, il nome caldissimo nelle ultime ore è quello di Mattia Notari, attuale responsabile dell’area scouting del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com
Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultimedi Fabio ZaccariaSettore Giovanile Inter, weekend di sconfitte per i nerazzurri: Under 15 e 16 cadono col Milan, l’Under 17 con l’Atalanta.
Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una...
FCIN1908 / Inter, Notari il nome nuovo per il settore giovanile: le ultimeDopo l'addio di Tarantino, destinato a tornare alla Roma, l'Inter è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile. Secondo quanto verificato da FCInter1908.it, che già nei giorni scorsi ... fcinter1908.it
Educazione finanziaria e sport: BPER incontra giovanili dell’Inter(Teleborsa) - Prosegue l’impegno di BPER, – Official Banking Partner di Inter - a favore dell’educazione finanziaria delle nuove generazioni. Oggi, nella sala convegni di Villa Clerici, presso il TIM ... finanza.repubblica.it
Inter, nuovo responsabile settore giovanile: tutti i nomi in lizza per il ruolo - facebook.com facebook
TS - Settore giovanile Inter, Sbravati successore di Tarantino Ecco la situazione x.com