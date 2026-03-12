Settore Giovanile Inter svolta a sorpresa! Marotta beffa la Fiorentina c’è lui in pole Ultime

Nel settore giovanile dell'Inter, Marotta ha fatto un movimento importante e si trova ora in pole position per ingaggiare Mattia Notari, mettendo in difficoltà la Fiorentina. La trattativa si concentra su questo giovane talento, che potrebbe presto passare alla squadra nerazzurra. La situazione si sta evolvendo rapidamente e ancora non si conoscono tutte le decisioni ufficiali.