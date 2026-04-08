Durante la puntata di Belve, l’attrice ha raccontato di una lite avvenuta in strada con il regista, riferendo che si è trattato di un episodio spiacevole. La discussione è stata affrontata in modo diretto nel corso della trasmissione, dove l’attrice ha commentato l’accaduto senza entrare troppo nei dettagli. La conversazione si è concentrata sulla dinamica dell’episodio, senza ulteriori approfondimenti sulle motivazioni o sulle conseguenze.

Seduta sullo sgabello di Francesca Fagnani, durante un’intensa puntata del programma Belve, Micaela Ramazzotti si è aperta, oscillando tra l’immagine della “svampita” cinematografica e una realtà personale densa, segnata da un bisogno viscerale di protezione: al centro del racconto non ci sono stati solo i successi sul set, ma i cocci di un matrimonio finito in modo plateale: la lite al ristorante con l’ex marito Paolo Virzì è diventata il simbolo di un legame che, dopo anni di sodalizio professionale e privato, è esploso sotto il peso di tensioni accumulate. Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì (depositphotos) Un episodio cui l’attrice oggi guarda con profondo rammarico, descrivendolo come il punto di rottura di una dinamica familiare ormai satura “È stata una cosa di cui non vado fiera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “È stata una brutta figuraccia”: Micaela Ramazzotti a Belve sulla lite in strada con Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti a Belve racconta la lite con Paolo Virzì e la fine del matrimonio: "Figuraccia"Micaela Ramazzotti è stata ospite della trasmissione Belve condotta da Francesca Fagnani nella puntata in programma martedì 7 aprile.

Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il videoMicaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2.

Temi più discussi: Con Virzì era meglio non sposarsi, Micaela Ramazzotti a Belve: le anticipazioni; VIDEO| Micaela Ramazzotti a Belve sul matrimonio con Virzì: Era meglio non sposarsi. La lite al ristorante? Una brutta figuraccia; Il racconto di Micaela Ramazzotti a 'Belve': La lite al ristorante con Virzì? Una gran brutta figuraccia; Micaela Ramazzotti a Belve contro Paolo Virzì: Ero disprezzata, meglio non sposarsi.

Micaela Ramazzotti a Belve: Mi mancava l’amore, mi sentivo disprezzataLa settima stagione del programma di Francesca Fagnani riparte stasera su Rai 2. Con l'attrice che parla della fine del matrimonio con Paolo Virzì ... corriere.it

Micaela Ramazzotti a ‘Belve’ sul matrimonio con Virzì: Mi mancava l’amore era meglio non sposarsiPer la prima volta Micaela Ramazzotti parla della fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì. Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui, ... lapresse.it