Cerchi l' anima gemella? Arriva a Napoli il dating show Ti presento un amico

Domenica 12 aprile alle 19.30 si tiene a Napoli il debutto del dating show “Ti presento un amico”. L’evento si svolge presso lo Slash Plus, in via Vincenzo Gemito 20, al Vomero. La trasmissione mira a mettere in contatto persone in cerca di un rapporto sentimentale attraverso un format che combina intrattenimento e incontri dal vivo. L’evento è aperto al pubblico e prevede la partecipazione di diversi concorrenti.

L'appuntamento è per domenica prossima, 12 aprile, alle ore 19.30, allo Slash Plus di via Vincenzo Gemito 20, al Vomero, con il nuovo e divertente format “Ti presento un amico”. “Ti presento un amico” si propone di cambiare e innovare le regole non scritte del dating. “L’obiettivo dell’evento è proporre un’occasione per stare insieme tra perfetti sconosciuti, sfatare qualche mito sulle relazioni sentimentali nell’era delle dating app e affrontare con molta ironia e auto-ironia situazioni quotidiane che tutti i single o gli amici dei single vivono quotidianamente”, spiegano gli ideatori. La serata ha un costo di 10 euro comprensivo di drink, ma è gratuita per gli amici “presentatori” dei single, ruolo per il quale bisogna candidarsi scrivendo una mail all'indirizzo tipresentounamiconapoli@gmail. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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