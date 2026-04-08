Pablo Picasso nacque il 25 ottobre 1881 a Malaga, in un ambiente che sembrava già segnato dal suo inizio difficile, poiché il neonato venne al mondo in uno stato di quasi morte. La nascita avvenne in circostanze così silenziose e delicate che la levatrice stava per dichiararlo deceduto. Nonostante questa partenza, l’artista avrebbe successivamente rivoluzionato il mondo dell’arte.

Pablo Picasso nacque il 25 ottobre 1881 a Malaga, in silenzio così totale che la levatrice era sul punto di dichiararlo morto. Fu lo zio Salvador, medico, a rianimarlo soffiandogli in viso il fumo del suo sigaro. Quel respiro involontario salvò al mondo uno degli artisti più prolifici e influenti del XX secolo. Insieme a Georges Braque, è considerato il fondatore del Cubismo, ma la sua storia è fatta di molto altro: di misteri, ossessioni, scandali e una leggenda costruita aneddoto dopo aneddoto. A cominciare dal nome. Per via della tradizione spagnola del doppio cognome e degli omaggi a santi e parenti vari, il maestro andaluso si ritrovò... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - È nato quasi senza vita, ma avrebbe cambiato l’arte: anche la prima parola di Pablo Picasso disse tutto di lui

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