Silvana Armani a Parigi con la prima collezione creata senza lo zio | Lui avrebbe approvato tutto

Silvana Armani a Parigi presenta la sua prima collezione senza lo zio. La stilista porta in passerella un lavoro che segna una svolta importante nella sua carriera. Dopo aver lavorato a lungo al fianco di Giorgio Armani, questa volta si mette in gioco da sola, tra aspettative e qualche timore. La sfilata si tiene in un’atmosfera di grande attesa e silenzio, mentre lei sfoggia capi che rivelano un suo stile più personale. Armani dice che lo zio avrebbe approvato tutto, e ora si sente pronta a scrivere un nuovo capitolo nel mondo della moda

La collezione primaveraestate 2026 di Armani Privé è stata presentata a Parigi. "Lui ci guarda e ci benedice", ha detto la nuova direttrice creativa, nipote di Giorgio Un giudizio lampante, non certo frutto di un gusto, di un parere, di un punto di vista ancora influenzato dal moto di commozione per l'ancora troppo recente scomparsa del fondatore: la certezza traspare da foto e video, sfila insieme alle creazioni nelle tonalità del verde tenue, del bianco, del rosa pallido posate leggere sulle modelle. Prove assolute di come l'eredità del maestro sia stata trasmessa all'allieva che lo ha seguito per 40 anni.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Silvana Armani

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio.

Silvana Armani ricorda l'ultima visita allo zio Giorgio e i dettagli del testamento, offrendo uno sguardo sulla sua eredità e sul futuro dell'azienda, che continua a essere guidata dai suoi familiari e dal team di professionisti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Silvana Armani

Argomenti discussi: Armani Privé, nel segno della giada per l’esordio di Silvana Armani; Silvana Armani: Sono pronta. Zio Giorgio resta il mio prof ma io leggo il suo stile a modo mio; Il debutto a Parigi di Silvana Armani: è la prima collezione creata senza lo zio; Armani presenta la sfilata Haute Couture primavera estate 2026 ispirata alla giada | Video.

Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi: chi è la nipote di re Giorgio che ha lavorato 40 anni con luiLa nuova Armani Privé ha debuttato a Parigi. Dietro la collezione Haute Couture c'è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio, che è stata al suo fianco nella ... ilmessaggero.it

Un talismano verde giada. La nuova era di Giorgio Armani Privé fiorisce a ParigiBenvenuti nell’era della Signora Armani: la nipote di Re Giorgio vuole trasportare la collezione nella vita quotidiana. E quell'ultimo abito da sposa dello ... iodonna.it

Silvana Armani sorprende: scopri il capolavoro di Re Giorgio! facebook

La prima di Silvana Armani, femminilità pragmatica e sofisticata (di M. Labricciosa) x.com