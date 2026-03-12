Bernardini disse no alla Juve la figlia Mariolina | Avrebbe potuto vincere tutto con i bianconeri ma non li ha scelti per un motivo

Bernardini, ex calciatore e dirigente, ha rifiutato un'offerta della Juventus in passato. A rivelarlo è stata sua figlia Mariolina, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiegando che avrebbe potuto vincere molti titoli con i bianconeri ma non ha scelto di farlo. La decisione di Bernardini è stata condivisa pubblicamente dalla figlia durante l’intervista.

Bernardini ha detto no alla Juve in passato. A svelarlo è stata la figlia Mariolina in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole. Mariolina Bernardini, figlia dell'indimenticabile "Dottore" Fulvio, vive l'incrocio di Europa League tra Bologna e Roma con un'emozione del tutto speciale. Il padre, colonna e storico capitano giallorosso sul campo, divenne poi l'artefice dello scudetto rossoblù dalla panchina, coniando la celebre definizione "Così si gioca solo in Paradiso". Ecco uno stralcio della sua intervista a La Gazzetta dello Sport. LA TENTAZIONE JUVE – « Dopo Lazio e Inter andò in giallorosso, 1928.