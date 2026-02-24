Bambino di 9 anni cade dal terrazzo della scuola a Pietra Ligure | è grave

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal terrazzo della scuola a Pietra Ligure, causa un errore di supervisione durante la ricreazione. La caduta si è verificata mentre giocava con gli amici vicino al parapetto, che non era stato sufficientemente protetto. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, trasportandolo in ospedale con condizioni critiche. La scuola è stata chiusa temporaneamente per verificare le responsabilità.

Era una mattina come tante, con il sole che filtrava tra le finestre e i bambini che correvano nei corridoi pieni di zaini e quaderni. L’aria era carica di risate e chiacchiere, tipica di una scuola che si prepara a una nuova giornata di lezioni e attività. I piccoli si muovevano con entusiasmo tra le aule e il cortile, ignari di ciò che stava per accadere. Ma in pochi secondi, la tranquillità della mattina è stata interrotta da un evento improvviso. Un silenzio carico di tensione ha preso il posto delle risate, e gli adulti presenti hanno dovuto reagire con prontezza, attivando tutti i protocolli di emergenza e cercando di prestare aiuto immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Savona, bambino di 9 anni cade dal terrazzino della scuola: è graveUn bambino di 9 anni è caduto dal terrazzino della scuola a Savona, probabilmente spinto da un gioco finito male.

Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è graveUn bambino di 10 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser caduto dal terrazzo di casa ad Arezzo, da un'altezza di circa otto metri.

