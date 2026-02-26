Con l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di lasciare il suo solito ritiro per un viaggio nel Principato di Monaco, diventando il primo papa a visitare questa piccola enclave. La visita segna un momento di novità per le relazioni tra la Chiesa e questa regione, offrendo l’occasione di incontrare rappresentanti locali e approfondire i legami storici tra le parti.

Con l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di uscire dal «letargo giubilare e post-giubilare». Girerà il mondo, ora, il Papa. Europa, Africa e poi di nuovo Europa. Toccata e fuga al Principato di Monaco, il 28 marzo, dove ha infine ceduto alle chiamate sempre più incalzanti delle istituzioni monegasche. Un aprile africano, dal 13 al 23, nel quale farà una specie di en plein con Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Infine, si sposterà nuovamente in ambito mediterraneo, dal 6 al 12 giugno, con una visita in Spagna. Leone XIV a Montecarlo. Se pensiamo al Principato di Monaco, le prime cose che vengono in mente sono il Casinò di Monte Carlo (forse il più rinomato al mondo) e il Gran Premio di Formula 1, in uno dei circuiti più leggendari e suggestivi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarlo

Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei.

Papa Leone XIV: scelta Angola come meta del suo primo viaggio in AfricaL’Angola si prepara ad accogliere Papa Leone XIV, che ha scelto il Paese come la destinazione del suo primo viaggio in Africa da Pontefice.

Temi più discussi: Perché il viaggio di Leone XIV sui passi di Sant'Agostino è già storico; Africa, Spagna e Principato di Monaco: dopo il Giubileo il Papa riprende a viaggiare; Viaggi apostolici, il Papa a Monaco il 28 marzo, ad aprile in Africa e a giugno in Spagna; Viaggio alle radici peruviane di Papa Leone XIV - A Chiclayo dove tutto parla di Robert Prevost.

Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarloDal Principato di Monaco all’Africa fino alla Spagna: dopo il Giubileo, Leone XIV inaugura la sua stagione itinerante ... panorama.it

Papa Leone XIV in visita apostolica a Monaco il prossimo 28 marzoA confermarlo è la sala stampa vaticana. E’ il primo viaggio apostolico di un pontefice nel Principato in età moderna ... ilsecoloxix.it

Storico riconoscimento internazionale per Leone de Castris: ingresso in Les Hénokiens #FiveRoses #LeonedeCastris #Negroamaro #PiernicolaLeonedeCastris #Primitivo #Riconoscimento #SaliceSalentino #Susumaniello #Territorio #Vini bereilvino.it/2026/ x.com

La notizia della visita di Papa Leone XIV a Napoli il prossimo 8 maggio rappresenta per la nostra Città un motivo di grandissima gioia. La nostra comunità, i fedeli, tutte le Istituzioni e le forze civiche abbracceranno il Santo Padre in un momento storico così deli facebook