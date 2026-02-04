Stop ai treni tra Lazio e Molise circolazione sospesa dal 6 all'8 febbraio | le fermate dei bus sostitutivi
Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, i treni tra Lazio e Molise non circoleranno. La circolazione ferroviaria sarà sospesa per tutto il fine settimana. Al loro posto, i pendolari dovranno usare i bus sostitutivi per spostarsi tra le due regioni. La decisione riguarda un'interruzione temporanea, che potrebbe creare disagi a chi viaggia in quei giorni.
Interruzione alla circolazione ferroviaria fra il Lazio e il Molise per il prossimo fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026. Bus sostituiscono i treni.🔗 Leggi su Fanpage.it
