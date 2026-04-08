E' caos treni dopo la frana | da Bologna convogli deviati

Dopo la frana che ha interessato la zona di Petacciato, in provincia di Campobasso, i treni provenienti da Bologna sono stati deviati, causando un blocco nei collegamenti ferroviari tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la direttrice adriatica. La situazione ha portato a una sospensione temporanea dei servizi ferroviari, con ripercussioni sul traffico regionale e nazionale. La circolazione ferroviaria resta interrotta fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

Non è più solo un’emergenza locale, ma un blocco logistico nazionale. Il movimento franoso che ha colpito la località di Petacciato, in provincia di Campobasso, ha di fatto reciso il collegamento tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno lungo la direttrice adriatica. I binari della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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