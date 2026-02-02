EXPO 2026 | Il nuovo teatro italiano al Belli

La rassegna EXPO 2026 torna a Roma, portando in scena la drammaturgia italiana contemporanea. Dal 3 febbraio al 23 aprile, il Teatro Belli in Piazza Sant’Apollonia ospita la quarta edizione, con spettacoli e incontri dedicati a nuove voci e storie italiane. Un appuntamento che promette di riaccendere l’interesse per il teatro nel cuore della capitale.

Cosa: EXPO, quarta edizione della rassegna dedicata alla drammaturgia italiana contemporanea. Dove e Quando: Teatro Belli, Roma (Piazza Sant’Apollonia); dal 3 febbraio al 23 aprile 2026. Perché: Una vetrina d’eccellenza per scoprire nuovi autori, linguaggi innovativi e le realtà più interessanti della scena nazionale. Il cuore pulsante di Trastevere si prepara a diventare, ancora una volta, l’osservatorio privilegiato sulla creatività teatrale del nostro Paese. Dal 3 febbraio al 23 aprile 2026, il Teatro Belli ospita la quarta edizione di EXPO, una rassegna interamente dedicata al teatro italiano contemporaneo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

