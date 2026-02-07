Doppio incendio a Milano questa mattina, ma tra le ceneri emerge un messaggio di speranza. In città si sono verificati due incendi distinti, ma le persone coinvolte sembrano aver trovato un modo per superare le divisioni. La scena si è trasformata in un simbolo di unità, con cittadini che si sono stretti intorno a un problema comune. La giornata si è conclusa con una sensazione di solidarietà, come se Milano avesse deciso di dimostrare che, anche nelle difficoltà, il cuore può battere all’unisono.

Milano, 7 febbraio 2026 – Chissà, forse è vero! Forse possiamo essere davvero un Paese unito nel rispetto di legittime differenze. Politiche, sociali, geografiche, eccetera. Questo mi è venuto da pensare partecipando alla ennesima cerimonia inaugurale di una Olimpiade. E’ da ingenui scriverlo, lo ammetto: ma potevamo riuscirci solo noi italiani. Ad essere “vincoli e sparpagliati”, per rubare una frase a Peppino De Filippo. Da Milano a Cortina, passando per Livigno e Predazzo, si è dipanato il filo di un sentimento condiviso. O almeno così conviene sperare. Funzionerà? Certo la scommessa è gigantesca, infatti nessuno mai l’aveva tentata: disseminare l’evento su territori distinti e distanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Due fuochi, un cuore solo. La grande sfida

