Due aggressioni ai sanitari in pochi giorni all' ospedale di Ciriè l' allarme del sindacato | Operiamo in condizioni di estrema vulnerabilità

Nell'ospedale di Ciriè si sono verificate due aggressioni ai sanitari nel giro di pochi giorni, suscitando preoccupazione tra il personale. Le aggressioni sono avvenute all’interno del pronto soccorso e sono state confermate dai rappresentanti sindacali, che hanno sottolineato come gli operatori lavorino in condizioni di estrema vulnerabilità. La situazione ha portato a richieste di interventi per garantire maggiore sicurezza nelle strutture sanitarie.

Due aggressioni al personale sanitario sono avvenute nel pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè nell'arco di una settimana. A denunciarle, in una nota, è il sindacato Nursing Up. In entrambi i casi e? stato richiesto l'intervento urgente dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.Il primo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Due tentati rapimenti di bambini in pochi giorni: è allarme sicurezza in ItaliaL’incubo si è materializzato in pochi secondi, nello spazio che separa l’uscita di un supermercato dalla normalità di una giornata qualunque. Allarme baby gang a Genova, due rapine messe a segno in pochi giorni da parte di ragazzini con il coltelloAllarme baby gang a Genova: in poche ore due rapine messe a segno da giovani tra i 16 e i 17 anni, alcuni armati di coltello. Temi più discussi: Episodi di aggressioni a danno di operatori dei servizi sanitari. Rapporto Emilia-Romagna 2024 – 2025; Atteggiamenti aggressivi a personale sanitario, sanzione di 1000 euro a due soggetti; Aggressioni ai sanitari, due sanzioni da 1.000 euro a Livorno; Aggressioni ai sanitari, l'allarme: Servono interventi urgenti. Nursing Up: Alzare il livello di sicurezza. Pat e Asuit intervengano. Ospedale di Ciriè, due aggressioni al personale sanitario in pochi giorniUn consulente strattonato e afferrato al collo. Pochi giorni prima, un altro uomo ha dato in escandescenze danneggiando le strutture ... rainews.it Due aggressioni a sanitari all'ospedale di Ciriè, Nursing Up: Chiediamo protoccolli di sicurezza più rigidiIl primo episodio è avvenuto nel pomeriggio del 31 marzo presso il Dipartimento di Emergenza e Accettazione: un uomo ha aggrerdito un professionista sanitario chiamato per una consulenza, strattonando ... torinoggi.it Due aggressioni a sanitari all'ospedale di Ciriè, Nursing Up: "Chiediamo protoccolli di sicurezza più rigidi" x.com LACCO, CAMPAGNA ELETTORALE VIOLENTA: DUE AGGRESSIONI IN 24 ORE A Lacco Ameno si registra un clima sempre più teso in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con episodi di violenza che hanno coinvolto sostenitori di opposte f - facebook.com facebook