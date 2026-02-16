Due tentati rapimenti di bambini in pochi giorni | è allarme sicurezza in Italia

Due tentativi di rapimento di bambini si sono verificati in Italia negli ultimi giorni, generando preoccupazione tra i genitori. La causa di questa escalation sembra essere l’aumento di persone sconosciute che si aggirano nei quartieri e nelle aree pubbliche, approfittando della confusione. Un episodio è avvenuto vicino a un supermercato, dove un bambino di otto anni è stato quasi prelevato da un uomo sconosciuto, che si è avvicinato con insistenza.

L'incubo si è materializzato in pochi secondi, nello spazio che separa l'uscita di un supermercato dalla normalità di una giornata qualunque. Oppure davanti al cancello di una scuola dell'infanzia, mentre le maestre preparano i bambini per tornare a casa. Una serie di episodi inquietanti sta attraversando l'Italia negli ultimi giorni, un brivido collettivo che solleva domande sulla sicurezza dei più piccoli e sui pericoli invisibili che si annidano nei gesti più quotidiani, come fare la spesa o andare a scuola. Il predatore silenzioso a Bergamo. Sabato 14 febbraio, all'uscita dell'Esselunga di via Corridoni a Bergamo, Laura tiene per mano sua figlia di un anno e mezzo quando uno sconosciuto afferra la bambina per le gambe, sollevandola e facendola roteare.