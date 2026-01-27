Negli ultimi giorni, a Genova, si sono verificati due episodi di rapina commessi da adolescenti armati di coltello. Gli episodi hanno coinvolto giovani tra i 16 e i 17 anni, che hanno aggredito le vittime in modo improvviso e si sono poi dati alla fuga con oggetti di valore, come smartphone e sigarette elettroniche. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Allarme baby gang a Genova: in poche ore due rapine messe a segno da giovani tra i 16 e i 17 anni, alcuni armati di coltello. L’ultimo episodio risale alla scorsa notte. A intervenire in calata Marinetta, al Porto Antico, sono stati alcuni agenti delle volanti, avvicinati da un uomo spaventato che ha raccontato di essere appena stato rapinato da tre giovani: il gruppetto gli si è avvicinato, gli ha puntato contro il coltello e gli ha sottratto una sigaretta elettronica dalla tasca. Gli agenti si sono immediatamente attivati nelle ricerche trovando poco dopo in piazza Cavour i tre ragazzi. Uno dei due diciassettenni è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso, mentre il 16enne aveva con sé la sigaretta elettronica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Allarme baby gang a Genova, due rapine messe a segno in pochi giorni da parte di ragazzini con il coltello

Approfondimenti su Genova Baby Gang

Negli ultimi giorni, i vicoli della movida di Genova, in particolare in salita Pollaiuoli, sono stati teatro di due rapine avvenute nel giro di pochi giorni.

Ultime notizie su Genova Baby Gang

