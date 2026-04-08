Droga in Valtrebbia in un weekend nove le persone segnalate

Durante un fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo la Statale 45 e nelle zone frequentate dai giovani, tra cui parcheggi e aree di aggregazione. Sono state segnalate nove persone e sequestrati circa 30 grammi di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato ritirato un documento di guida. Le operazioni sono state mirate a monitorare il traffico di droga nella zona.

Servizi rafforzati lungo la Statale 45, nei centri abitati, nei parcheggi e nelle aree di aggregazione giovanile: 9 le persone segnalate, 30 i grammi sequestrati di stupefacenti e anche una patente ritirata. Nel lungo weekend pasquale i carabinieri della Compagnia di Bobbio hanno intensificato i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Droga a viale Trento, segnalate due personeDurante l'operazione i carabinieri del Norm e della stazione si sono concentrati sullo spaccio di stupefacenti: controllate 42 persone e 17 veicoli... Roma: controlli anti droga a San Basilio, arrestate 5 persone e 7 segnalate quali assuntoriProsegue l’attività di controllo del territorio nel quartiere San Basilio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, i quali hanno...