Prosegue l’attività di controllo del territorio nel quartiere San Basilio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro, i quali hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa. In particolare, l’attenzione è stata rivolta al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata realizzata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Risultati dell’Operazione di Controllo. A distanza di una settimana dall’ultima attività di controllo, il bilancio è di cinque persone arrestate e di sette soggetti segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli anti droga a San Basilio, arrestate 5 persone e 7 segnalate quali assuntori

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