Droga a viale Trento segnalate due persone

Durante l'operazione i carabinieri del Norm e della stazione si sono concentrati sullo spaccio di stupefacenti: controllate 42 persone e 17 veicoli Il blitz nella serata del 16 marzo ha portato all'identificazione di 42 persone e al controllo di 17 veicoli. I militari del Nucleo operativo e radiomobile e della stazione si sono concentrati, in particolare, sullo spaccio di droga. Il risultato: due persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. In seguito all'ispezione dei Nas e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, invece, un bar e due minimarket sono stati chiusi e sono scattate sanzioni per un totale di 3mila 500 euro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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