Il brand di intimo sbarca al centro commerciale | al taglio del nastro la showgirl Francesca Cipriani

"Abbiamo voluto creare uno spazio accogliente e contemporaneo, capace di rispecchiare i valori del brand e di garantire un’esperienza coinvolgente per ogni cliente”, spiegano i titolari Uno dei brand italiani più riconosciuti nel panorama dell’intimo e del beachwear, Yamamay, sbarca anche al centro commerciale Globo di Lugo. Il nuovo punto vendita aprirà ufficialmente al pubblico sabato 28 marzo alle ore 17.30 con il tradizionale taglio del nastro, che vedrà la partecipazione della showgirl Francesca Cipriani, madrina dell’evento. “Siamo orgogliosi di portare Yamamay al centro commerciale Globo di Lugo – dichiarano i titolari del punto vendita –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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