pamela anderson con shag alla mick jagger e gli altri beauty look delle star in front row alla new york fashion week

Pamela Anderson cattura l’attenzione con un shag alla Mick Jagger, sfoggiato in prima fila alla New York Fashion Week mentre le star si alternano con look audaci e originali, creando un’atmosfera di glamour sfacciato e senza freni.

La settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è ricchissima di star che fanno parlare più degli abiti in passerella. Ecco tutti i beauty look che ci stanno piacendo di più. Pronti a votarli? +++dropcap New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 sulle passerelle fa il pieno di star in front row. E sono proprio queste ultime a conquistare le scene, complici i loro beauty look da dieci e lode che non hanno nulla da invidiare a quelli delle modelle.

Elle Fanning si fa notare con un make-up effetto sunburn durante la prima giornata della New York Fashion Week, un look scelto per sottolineare la tendenza del momento e già molto commentato sui social.

Questa mattina a New York si sono aperte le sfilate della Fashion Week.

Argomenti discussi: La nuova frangia lunga su taglio corto di Pamela Anderson: (voto 10 e dimostra 20 anni di meno).

L'Officiel Italia. Dolly Parton · 9 to 5. Da @ToryBurch, l’atmosfera era classy e magnetica: Pamela Anderson, Tessa Thompson, Ming-Na Wen e Amanda Seyfried sedute fianco a fianco, perfettamente in sintonia con la colonna sonora dedicata all’icona country - facebook.com facebook